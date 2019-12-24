بالصور.. أهم مميزات هيونداي كونا هايبرد 2020

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في تقنية السيارات ، إنه لا تختلف هيونداي كونا هايبرد 2020 عن النسخة القياسية من الكروس أوفر كثيراً، حيث تأتي مع نفس التصميم الخارجي ذو الخطوط العضلية المنحوتة مع مصابيح LED بارزة ونحيفة علوية ترتفع عن مصابيح الضباب السفلية وسقف أسود اللون مع رفارف بلاستيكية سوداء مع خيارات لجنوط 16 و18 بوصة، مع سيطرة التدعيمات البلاستيكية على الجوانب السفلية للسيارة.

وتأتي هيونداي كونا هايبرد 2020 مع صندوق أمتعة كبير بسعة 361 لتر وتصل إلى 1,143 لتر عند طي الصف الثاني من المقاعد، حيث تتمتع المقصورة بخامات عالية الجودة ومساحة رحبة لكافة الركاب بالأمام والخلف مع مقاعد مريحة، وذلك إضافة إلى شاشة لمسية واضحة مزودة بنظامي ابل كاربلاي وأندرويد أوتو .

كما تتميز كونا 2020 هايبرد ، بالعديد من أنظمة الأمان المتطورة والتي تشتمل على نظام التحذير من الإصطدام في المنطقة الغير مرئية (BCW)، ونظام التنبيه من التصادم الخلفي (RCCW)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي (FCA) .

تأتي هيونداي كونا هايبرد 2020 الجديد بمحرك 4 سلندر 1.6 لتر GDI بقوة 103 حصان وعزم 147 نيوتن.متر، ما يتصل بمولد كهربائي قوته 43 حصان وعزم 170 نيوتن.متر متصل ببطارية 1.56 كيلوواط، لتكون القوة الإجمالية للسيارة 139 حصان .