بالفيديو.. سبب غياب جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي

نايف السالم(صدى):

كشف مراسل قناة الإخبارية المحلية، عن سبب غياب وعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المراسل في مقطع فيديو من داخل مقر المجلس، أن الإعلان عن الميزانية العامة للدولة هي السبب الرئيسي لعدم انعقاد جلسة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى وجود ثلاث حالات لا تُعقد بهم جلسات المجلس خلال العام، الحالة الأولى هي أول أسبوع بعد عيد الفطر المبارك، والحالة الثانية أول أسبوع بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الحالة الثالثة هي الأسبوع الأول الذي يأتي بعد الجلسة الاستثنائية والذي يُعلن فيها مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة، والذي صادف الأسبوع الماضي.