بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية

نايف السالم(صدى):

بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر ، حيث سوف يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات و خدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية ، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .