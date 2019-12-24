بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية
ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الاخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات ، وقد تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة .
وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي ، حيث قامت خلال الأسبوع المنصرم بالعديد من الزيارات من أبرزها زيارة المدير العام لإدارة التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بمكتبه الخاص وجرى التطرق للعديد من المواضيع التي تهدف لرفع الوعي والاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات بإدخالهم في المجال التطوعي عبر الجمعية فيما قدم المسعودي شكره وتقديره للجمعية على مبادرتهم القيمة مؤكداً حرصه على عقد اتفاقيات وورش عمل معها خلال الفترة المقبلة .
كما زارت المدير العام لمرور جدة اللواء سلمان معيوض الجميعي بمكتبه الخاص بحضور مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي ، حيث تم النقاش عن إمكانية عمل زيارات متبادلة بين المرور والجمعية لتنفيذ برامج تطوعية بين الجانبين تساهم في تخفيف نسبة المخالفات والحوادث المرورية بالمحافظة ، والذي بدوره أشاد بدور الجمعية في خدمة المجتمع في المجالين الخيري والتطوعي .
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