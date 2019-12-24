البريكان: «القصبي» بالغ في لهجة أهل الزبير في «طاش ما طاش»

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عثمان البريكان، إن لهجة أهل الزبير المنحدرون من وسط منطقة نجد ليست كما صورها الفنان ناصر القصبي في مسلسل طاش ما طاش.

وأوضح ” البريكان” خلال حديثه في برنامج ” في الصورة” إن القصبي بالغ في الأداء من أجل إضحاك الجمهور، لكن اللهجة كانت مصطنعة.

وأضاف “البريكان”: “ربما نمط الكلمة في حالة تعجب مثل (أعوذ بالله)، وليس هناك تباين واضح بين لهجة الزبير عند الرجال والنساء”.

وتابع: “كما أن هناك حالات بسيطة مثل قلب الجيم إلى ياء وهي موجودة في كل دول الخليج، ويقال إن أصلها من الحوطة، ويوجد تقارب بين الكويت والزبير، فهما تأثرا ببعضهما بعضاً في العادات والتقاليد نتيجة القرب والعلاقات الاجتماعية”.