شاهد.. رقبة طفل بين أنياب كلب متوحش

برازيليا(صدى):

وثق فيديو مروع لحظة هجوم كلب على رقبة طفل برازيلي يبلغ 4 أعوام؛ إلا أن شاب يبلغ 20 عامًا تتدخل في الوقت المناسب.

وحاول الشاب انقاذ الطفل الذي اعتبره مثل أطفاله، بيدين عاريتين من بين أنياب الكلب في معركة استمرت ساعة ونصف.

وحسب وسائل إعلام محلية، تدخّل في المعركة، شاب يُدعى باتريك دو سيو؛ 20 عاماً، وهو أب لطفلة عمرها عامان.

وأسرع الشاب بجذب الطفل من بين أنياب ومخالب الكلب، وما أن رفع الطفل إلى أعلى، حتى هاجمه الكلب، وتسبّب له في جروح عدة بساقيه، لكنه تمكّن من وضع الطفل فوق سيارة حتى يصبح في مأمن، بينما تواصلت معركة “دو سيو”.