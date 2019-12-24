مي عمر بعد ارتداء فستان زفاف بـ 15 مليون دولار: «اتخضيت»

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية مي عمر في ديفيلة المصمم هاني البحيري السنوي، حيث ارتدت فستان زفاف من توقيعه قيمته تبلغ 15 مليون دولار.

ومن جانبه أوضح هاني البحيري أن هذا الثمن الباهظ ليس تكلفة تصنيعه، ولكنها أسعار المجوهرات في الفستان، منوهًا أنه ظلّ يعمل على هذا الفستان لمدة عام كامل.

وتابع: “مي عمر سترتدي أغلى فستان سواريه في العالم قريبًا، نعمل عليه حاليًا وسنكشف عنه في أقرب وقت”.

ومن جانبها كشفت مي عمر عن شعورها عندما ارتدرت الفستان قائلة: أنبهرت بالفستان وتصميمه، لما عرفت تمنه وقتها من هاني اتخضيت بس كان عندي إحساس مش قادرة أوصفه إني إزاي ألبس فستان فرح تاني “.