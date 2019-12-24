«حساب المواطن » يكشف خطوات إضافة المواليد للدعم

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة إضافة المواليد لبيانات الأسرة للحصول على الدعم .

وأكد “حساب المواطن ” أنه يمكن تعديل البيانات وإضافة المولود كمستفيد تابع عبر البوابة الإلكترونية .

وقال رداً على أحد المستفيدين أنه يمكن إضافته كشأن أي مستفيد تابع آخر من خلال الخطوات التالية :

1- يقوم المستفيد الرئيسي بالدخول على حسابه .

2- الدخول على تفاصيل الطلب ثم بيانات المتابعين .

3- إضافة التابع .

4- الضغط على أيقونة حفظ .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن قام بإيداع 2.6 مليار ريال مخصص لدعم ديسمبر لعدد 12.7 مليون مستفيدرئيسي وتابع .