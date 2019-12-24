وظائف بشركة لاند مارك لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة لاند مارك عن توفر 28 وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد في محل، شريك مبيعات، كاشير، مساعد مخزن “، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض وجدة وأبها والدمام وبريدة ، لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم.

وقالت الشركة إن التقديم متاح منذ اليوم ، والوظائف الشاغرة ، هي :

1- مساعد في محل | (20 وظيفة بالرياض وأبها والدمام وبريدة)

رابط التقديم :-

الرياض:- اضغط هنا

أبها:- اضغط هنا

الدمام :- اضغط هنا

بريدة:- اضغط هنا

2- شريك مبيعات (وظيفتين بجدة)

للتقديم اضغط هنا

3- كاشير وظائف بجدة

للتقديم اضغط هنا

4- مساعد مخزن (وظيفتين بأبها)

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