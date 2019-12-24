بنك الجزيرة: النتائج إيجابية والأداء المتميز.. شكرا لجنة تنمية الأفلاج

الأفلاج (صدى):

أشاد بنك الجزيرة بالنتائج الإيجابية والأداء المتميز للجنة تنمية الأفلاج في مشروع ” مهنتي ” في محافظة الأفلاج الذي تفوق على 80 مشروعا في 35 مدينة على مستوى المملكة .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير من نائب أول للرئيس التنفيذي رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد علي العليان تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان نص الآتي : سعدنا في برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة” بالنتائج الإيجابية والأداء المتميز الذي أنجز به مشروع ” مهنتي ” في محافظة الأفلاج ، والذي عكس اهتمامكم وحرصكم على إنجاح شراكتنا المثمرة في خدمة المجتمع وفقا لرؤية المملكة 2030م، وبما يحقق التنمية المستدامة.

ونتيجة لحصول المشروع على مستوى متقدم في التقييم الداخلي للشركاء لعام ۲۰۱۹م من بين أكثر من 85 مشروعا مجتمعيا تم إنجازها بحمد لله في 35 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.

واختتم : نتقدم للقائمين على اللجنة والزملاء كافة بالشكر والتقدير على الجهد الذي بذل لإنجاح المشروع