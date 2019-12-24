بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عامًا.. نجاح المساعيد: مجرد رقم!

أبوظبي(صدى):

مازال حفل الشاعرة والإعلامية الإماراتية من أصل أردني نجاح المساعيد يثير جدلا بعد تسريب فيديو من حفل الزفاف.

وكان عريسها أبرز الأمور المثيرة للجدل حيث يصغرها بـ 17 عامًا ويعمل ضابط بالأمن، وهو زوجها الثاني حيث كانت متزوجة من رجل أعمال ليبي وأنجبت منه طفلين هما جاسر وسلوان.

وخرجت المساعيد عبر مقطع فيديو جديد لتبرر زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.

وقالت الإعلامية الإماراتية: حبيت أتكلم عن موضوع كتير ضايقني وهو تسريب الفيديو، والبعض يقول لي يمكن أنت متعمدة وأنت من سربت الفيديو، خاطري أسألكم سؤال، بالله عليكم هل من المنطق وهل من العقل أن أسرب فيديو من حفل عائلي خاص داخل بيت الصالة فيه مكشوفة على المطبخ والشغالة تنظف وتمسح ودبات اللبن جنب الغاز، مو حلو المنظر، يعني الناس بالعادة يحبون يصورون شي ويسربونه إذا كان حلو ويقولولك صوروني وانا ما أدري ترى هذه تصير لكن بحالتي ما صار.

وأضافت: المعازيم كانوا أهلي وأهله وأكيد الموضوع تسرب من طرف الأهل لكن أكيد الموضوع كان غير مقصود.. انتشر الفيديو وكان هناك تساؤل كثير يطرح نفسه وهو فارق العمر.

وتابعت: أنا اعترفلكم بحاجة، ترى هو 4 شهور يحاول إني أوافق، كنت مترددة ورافضة بس بسبب فارق العمر، لكنه كان مصر رغم كل محاولاتي للتهرب من الأمر، لكن حكم النصيب والله يتمم على خير.

وأردفت: يجب على الإنسان أن يكون مقتنعا بأن العمر مجرد رقم، هذا أول حاجة، وثاني شي الإنسان إذا كانت علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ويحب نفسه ما يكبر، وفي حكمة تقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر بهم العمر أبدا، إنهم قد يموتون بسبب الشيخوخة ولكنهم يموتون شبابا، دايما الإنسان الحاقد الحاسد الشين في تصرفاته سبحان الله يهرم بسرعة، لكن حب الدنيا وحب العالم وحب نفسك تصغر بالعمر، هذا هو السر فقط.