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«قرقاش» يرد على انتقادات تركيا لـ منظمة التعاون الإسلامي

«قرقاش» يرد على انتقادات تركيا لـ منظمة التعاون الإسلامي
أبو ظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، على الانتقادات التي توجها تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعن ذلك، قال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غريبٌ.. أن تترأس منظمة كبيرة كمنظمة التعاون الإسلامي لسنوات عدة دون أن تشكو من فعاليتها أو أدائها وفور انتهاء رئاستك تبدأ شكواك ” .

وتابع: ” تتمادى إثر ذلك وتسعى إلى تبني سياسة إجتماعات المحاور والاستقطاب ” .

يُذكر أن آخر المحاولات التركية القطرية لتطويق المملكة كانت قمة كوالالمبور الإسلامية، والتي استضافتها ماليزيا بدفع من أنقرة والدوحة لإيجاد بديل لمنظمة التعاون الإسلامي.


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