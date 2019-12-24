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بالفيديو .. لحظة سقوط أقوى المقاتلات الروسية ونجاه قائدها بأعجوبة

بالفيديو .. لحظة سقوط أقوى المقاتلات الروسية ونجاه قائدها بأعجوبة
موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة للمقاتلة الروسية المتطورة ” سو – 57 ” قبل تحطمها خلال رحلة تدريبية أقصى شرق البلاد .

وأظهر الفيديو ، المقاتلة أثناء تحليقها على مسافة ليست بعيدة بينما كان جموع من المواطنين يشاهدون تقلباتها الغريبة في السماء ودورانها أكثر من مرة .

وأكد مسؤولون روس أن قائد المقاتلة قفز منها بأمان ونجا بحياته ، كما لم تقع خسائر على الأرض إلا أن سبب الحادث غير معروف لطائرة خارقة مثلها .

الجدير بالذكر أن هذا أول حادث لهذا النوع من المقاتلات الروسية منذ ظهورها لأول مرة عام 2017 ، وتم تصميمها بمحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية “إف – 22 رايتور “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31719 ] نشر منذ 30 دقيقة

اوكي

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