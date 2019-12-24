بالفيديو .. لحظة سقوط أقوى المقاتلات الروسية ونجاه قائدها بأعجوبة
وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة للمقاتلة الروسية المتطورة ” سو – 57 ” قبل تحطمها خلال رحلة تدريبية أقصى شرق البلاد .
وأظهر الفيديو ، المقاتلة أثناء تحليقها على مسافة ليست بعيدة بينما كان جموع من المواطنين يشاهدون تقلباتها الغريبة في السماء ودورانها أكثر من مرة .
وأكد مسؤولون روس أن قائد المقاتلة قفز منها بأمان ونجا بحياته ، كما لم تقع خسائر على الأرض إلا أن سبب الحادث غير معروف لطائرة خارقة مثلها .
الجدير بالذكر أن هذا أول حادث لهذا النوع من المقاتلات الروسية منذ ظهورها لأول مرة عام 2017 ، وتم تصميمها بمحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية “إف – 22 رايتور “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31719 ] نشر منذ 30 دقيقة
اوكي