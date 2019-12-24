« السعودية للكهرباء » تكشف أسباب ارتفاع تكلفة العدادات الذكية وتأثيرها على الفاتورة
كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري ، أن ارتفاع تكلفة العدادات الذكية التي تعاقدت عليها المملكة بقيمة 9.56 مقارنةً بدول أخرى يعود إلى الظروف المناخية للمملكة .
وقال “السديري ” في مداخلة هاتفية مع قناة العربية أن الشركة كان بإمكانها التعاقد على عدادات أقل تكلفة بـ 50 % لكنها فضلت الحرص على أفضل المواصفات من حيث الحماية لضمان قدرة تحمل العداد على درجة حرارة المملكة وتقلباتها .
وأكد “السديري ” أن الشركة قامت ببعض التحسينات كتغيير القواطع وغيرها ، وتكاليف ذلك مشمولة بالعقود ، مشدداً على أنه لن يتم تحميل المستهلك أي زيادة على فاتورة الكهرباء .
وأشار إلى أن العمر الإفتراضي للعدادات الذكية 15 سنة ، وأنها ستعمل على خفض استهلاك الكهرباء فضلاً عن إمكانية التوليد الذاتي بواسط الطاقة الشمسية وهو ما تخطط له الوزارة .
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت مؤخراً مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.5 مليار ريال ، ويشمل 10 مليون مشترك بجميع مناطق المملكة .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 31713 ] نشر منذ 25 دقيقة
اتمنى ان لا يتحمل المواطن اي زياده في الفاتوره لتسديد تكلفة العداد الجديد
.[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 22 دقيقة
عذر اقبح من ذنب.
ياليتك ساكت بس.
.[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يهديك يا بو عمار.
وش يقولك فوق.
متحمل.. متحمل.