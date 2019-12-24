انتكاسة في التعاون التجاري بين إيران وتركيا في 2019

وكالات(صدى):

شهد العام الحالي تراجع التجارة بين إيران وتركيا بشكل ملحوظ، خاصة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2019، وفقًا لاحصائيات وكالة أنباء ” مهر” الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الميزان التجاري لإيران مع تركيا انخفض بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي التراجع بين تركيا وإيران والدول الأخرى نتيجة العقوبات الأمريكية وشروط التجارة الأكثر تشددا للمصدرين والمستوردين الإيرانيين، إذ إن أكثر من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية تم توريدها للبلاد.