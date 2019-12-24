هواوي تجهز مفاجأة «مطوية» للعام الجديد وتحضر بديل أندرويد

وكالات(صدى):

تجهز شركة “هواوي” الصينية الرائدة تجهز للعام المقبل 2020، مفاجأة جديدة “مطوية”، حيث بدأت في تجهيز نسخة مطورة لهاتفها القابل للطي “ميت إكس” .

وقال موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص ، إن نموذج “هواوي ميت إكس” الجديد، سيدعم مفصلات جديدة لآلية “الطي” بين الشاشتين اللمسيتين، لتصبح أكثر استقرارا، وتعالج تلك العملية بشكل أفضل.

وكانت “هواوي” قد أطلقت هاتفها الجديد المطوي “ميت إكس” خلال الشهر الماضي، بمقابل مادي وصل إلى 2400 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يتم ترقية باقي المواصفات لهاتف “هواوي ميت إكس”، ودعم معالج أقوى من “كيرين 980″، والمودم الخاص بالجيل الخامس، ليصبح أقوى من “بالونغ 5000”.

ولم يتم الحديث عن قياس شاشة “هواوي ميت إكس”، سواء الكاملة ذات الـ8 بوصات، أو المطوية ذات القياس 6.6 بوصة.

كما لم يتم الحديث أيضا عن بطارية هاتف “ميت إكس” الحالية، ذات القدرة التي تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة، ودعمها بتقنية الشحن السريع، الذي يمكن من إعادة شحن بطارية الهاتف بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.