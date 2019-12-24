نائب إيراني يُغازل المملكة: السعودية بلدًا عظيم

طهران(صدى):

يواصل البرلمانيون والمسؤولون الإيرانيون التلميح إلى رغبتهم في الحوار مع الرياض؛ على الرغم من استمرار ممارسات إيران المتناقضة مع هذه الرغبة.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن إيرتن تعتبر السعودية بلدا عظيم وكبيرا في العالم الإسلامي.

وأكد البرلماني الإيراني على أن السعودية بلد كبير؛ خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، بشأن مستقبل العلاقات الإيرانية السعودية المنقطعة منذ يناير 2016، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”شفقنا“ المحلية.

وجاء ذلك في ظل تزايد الدعوات من قبل طهران للدخول بحوار مع الرياض لحل الخلافات بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ مطلع يناير 2016.