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لأول مرة .. كاميرا آيفون الجديد تكسر التوقعات بتقنية خارقة

لأول مرة .. كاميرا آيفون الجديد تكسر التوقعات بتقنية خارقة
واشنطن(صدى):

في خطوة فريدة من نوعها ، قررت شركة أبل الأمريكية اعتماد تقنية جديدة في هواتفها الجديدة ” آيفون 12 ” تقضي على تشويش الصور تماماً حتى وإن تم إلتقاطها في وضع الحركة المفرطة .

ووفقاً لتقارير إخبارية ، فإن التقنية الجديدة تمنح كاميرا الجوال خواص غير مسبوقة لإظهار اللقطات بوضوح تام ، فقط مع استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة أو المقربة .

وتوقعت مصادر أن تنتج أبل تلك التقنية مع نسختي هاتف آيفون 12 ، 6.1 و6.7 بوصة ، مع كاميرا ثلاثية .
ولم يتم الكشف رسمياً عن موعد طرح الهاتف الجديد ، لكن من المتوقع أن يكون الفترة من إبريل وحتى يونيو من العام المقبل 2020.


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