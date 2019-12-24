لأول مرة .. كاميرا آيفون الجديد تكسر التوقعات بتقنية خارقة

واشنطن(صدى):

في خطوة فريدة من نوعها ، قررت شركة أبل الأمريكية اعتماد تقنية جديدة في هواتفها الجديدة ” آيفون 12 ” تقضي على تشويش الصور تماماً حتى وإن تم إلتقاطها في وضع الحركة المفرطة .

ووفقاً لتقارير إخبارية ، فإن التقنية الجديدة تمنح كاميرا الجوال خواص غير مسبوقة لإظهار اللقطات بوضوح تام ، فقط مع استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة أو المقربة .

وتوقعت مصادر أن تنتج أبل تلك التقنية مع نسختي هاتف آيفون 12 ، 6.1 و6.7 بوصة ، مع كاميرا ثلاثية .

ولم يتم الكشف رسمياً عن موعد طرح الهاتف الجديد ، لكن من المتوقع أن يكون الفترة من إبريل وحتى يونيو من العام المقبل 2020.