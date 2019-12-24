رسميا.. توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

خالد الظفيري(صدى):

وقعت المملكة والكويت رسمياً اتفاقاً بشأن حقول المنطقة المحايدة، حيث شملت المراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في الحقول تدريجياً، مشيرة إلى أن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهراً.

وكان الانتاج توقف قبل 3 سنوات في حقول المنطقة الحدودية، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.