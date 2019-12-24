رئيس البرلمان العربي يعلق على أحكام قضية «خاشقجي»

نايف السالم(صدى):

علق الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان على قرارات القضاء أمس الإثنين بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي .

وأكد “السلمي ” أن تلك الأحكام تؤكد إلتزام المملكة بمحاسبة المتورطين بتلك القضية وتقديمهم للعدالة إعمالاً بالقرارات الحاسمة التي إتخذها خادم الحرمين الشريفين لينال كل مدان جزاؤه .

وشدد على موقف البرلمان برفض أي محاولات لتسييس القضية واتخاذها آداه لتشويه صورة المملكة والمساس بسمعتها ومكانتها .

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كما أكد على رفضه لمحاولات التدخل في شؤون المملكة الداخلية ، مبرزاً دور المملكة المحوري في القضايا العربية والدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف .