القضاء ينتصر لطالب دراسات عليا ويلزم جامعة جدة برد 80 ألف ريال مصروفات

نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة الإستئناف لطالب بجامعة جدة ،وأيدت قرار المحكمة الإدارية برد الجامعة المصروفات الدراسية للطالب والبالعة 80 ألف ريال .

وفي تفاصيل الدعوى ، فقد رفع الطالب بالدراسات العليا ” الماجيستير الموازي ” التظلم للقضاء ، مؤكداً أن إدارة الجامعة خالفت الأمر السامي لسنة 1429 هـ والذي ينص على تحمل الدولة تكاليف رسوم برنامج التعليم الموازي .

وفي المقابل ، بررت إدارة الجامعة موقفها بالإستناد إلى القرار الوزاري لسنة 1439 هـ ، والذي ينص على إيقاف جميع برامج التعليم الموازي ، مؤكدة أن قبول الطالب كان مشروط بدفع المصروفات .

وبناءً على السابق ، قررت المحكمة قبول تظلم الطالب وإلزام الجامعة برد المصروفات ، إذ كان يتوجب على الجامعة أن تراعي ما هو أعلى درجة بالنسبة لقرار برامج التعليم الموازي إعمالاً بالتدرج في الأنظمة ، كما أن الأمر السامي لا يُلغى إلا بأمر سامي مثله .

من جهتها ، أكدت إدارة الجامعة إلتزامها بتنفيذ قرار المحكمة ، مؤكدة إحترامها لأحكام القضاء ورد الصروفات دون تأخير .