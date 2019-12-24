القضاء ينتصر لطالب دراسات عليا ويلزم جامعة جدة برد 80 ألف ريال مصروفات
انتصرت محكمة الإستئناف لطالب بجامعة جدة ،وأيدت قرار المحكمة الإدارية برد الجامعة المصروفات الدراسية للطالب والبالعة 80 ألف ريال .
وفي تفاصيل الدعوى ، فقد رفع الطالب بالدراسات العليا ” الماجيستير الموازي ” التظلم للقضاء ، مؤكداً أن إدارة الجامعة خالفت الأمر السامي لسنة 1429 هـ والذي ينص على تحمل الدولة تكاليف رسوم برنامج التعليم الموازي .
وفي المقابل ، بررت إدارة الجامعة موقفها بالإستناد إلى القرار الوزاري لسنة 1439 هـ ، والذي ينص على إيقاف جميع برامج التعليم الموازي ، مؤكدة أن قبول الطالب كان مشروط بدفع المصروفات .
وبناءً على السابق ، قررت المحكمة قبول تظلم الطالب وإلزام الجامعة برد المصروفات ، إذ كان يتوجب على الجامعة أن تراعي ما هو أعلى درجة بالنسبة لقرار برامج التعليم الموازي إعمالاً بالتدرج في الأنظمة ، كما أن الأمر السامي لا يُلغى إلا بأمر سامي مثله .
من جهتها ، أكدت إدارة الجامعة إلتزامها بتنفيذ قرار المحكمة ، مؤكدة إحترامها لأحكام القضاء ورد الصروفات دون تأخير .
اترك تعليقاً