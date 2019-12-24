شقيق الطالبة المتوفية بحرم الجامعة في الدمام يكشف تفاصيل ما حدث قبل وفاتها

نايف السالم(صدى):

كشف شقيق الطالبة الجامعية التي توفيت خلال تواجدها بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها.

وعن ذلك، أوضح شقيق الطالبة أنها ذهبت إلى الجامعة لأداء آخر امتحان لها من جدول امتحاناتها، قبل أن تشعر بأعراض مفاجئة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية من قبل.

وفيما يتعلق بالاسعافات التي تلقتها شقيقته، أكد أن إدارة الجامعة قدمت لشقيقته الإسعافات الأولية، ثم استدعت الهلال الأحمر الذي نقلها إلى المستشفى

وأرج التقرير الطبي أن سبب الوفاة نتيجة لـ حدوث سكتة قلبية، فيما أكدت إدارة المستشفى أنها وصلت بعد توقف قلبها، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وكانت إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، قد نعت الطالبة التي وافتها المنية صباح اليوم؛ إثر أزمة صحية أصابتها في حرم جامعة.

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