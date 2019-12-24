إنتاج سيارة ثلاثية الأبعاد يمكنها التنقل بين المدن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعمل شركة شركة “إكس إي إف” ، على جمع تمويل انتاج سيارة “يويو” وهي سيارة صغيرة مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد للتنقل في المدن.

وتجمع شركة “إكس إي إف” التمويل على موقع كيك ستارتر وتحدد سعرها بقيمة 5.999 يورو.

وجميع مكوناتها المطبوعة قابلة للتعديل.، ويبلغ مدى المركبة 150 كيلومترا بالشحنة الواحدة، كما تبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة ، وسعتها كافيه لنقل حقيبتي سفر.

وتعتبر ” يويو ” صغيرة في الحجم إلى درجة أنها صنفت في فئة الدراجات الرباعية ، وذلك وفقا لمعايير المركبات الأوروبية على الأقل ولكن تصميمها يٌلائم السيارات الذكية للتجول بين المدن وستدخل يويو مرحلة الإنتاج في عام 2020 .