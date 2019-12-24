«الشورى» يطالب الهيئة العامة للرياضة بدراسة أفضل الآليات لدعم الأندية النسائية

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

كما وجه ” الشورى ” هيئة الرياضة بدراسة أفضل الآليات؛ لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية.

وكما أكد على ضرورة تنسيق الهيئة العامة للرياضة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وجاء ذلك بـ جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة، للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.