بالفيديو.. لحظة نشل مسن من قبل ثلاث شباب وحصولهم على بطاقته البنكية بخدعة ماكرة
وثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع المملكة لحظة نشل مسن على يد ثلاث شباب نهاراً .
وأظهر الفيديو الذي كشف الجريمة ، اثنين من الشباب اللصوص وهم يحاولون إشغال المسنبسؤال أو حديث ما ، وبالفعل نجحوا في تشتيت تركيزه، فيما قام الثالث بعملية النشل دون أن ينتبه المسن .
وكانت محفظة الرجل تحتوي على بطاقة الصراف الآلي ، ما مكنً الشباب من استخدامها واجراء عملية شرء بها ، إلا أن تفريغ كاميرات المراقبة كشف عن الجناه .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله لا يوفقهم.
اما الشايب فالله يعوض على وان شاء الله يرجع له حقه.
من جهة اخرى بعض المسنين ما يقبل احد من اهله يكون معاه وفي احيان يبغى يسوي كل شيء هو بنفسه.
وفيه مسنين ما عندهم ثقة بابناىهم او عائلتهم فتلقاه ما يأمنهم ولانه يروح للصرافات او للمحلات وحداني سبحان يستفردون به الحرامية مثل هذولا.
الله المستعان
fares[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 9 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وان شاء الله ينمسكو ويتعاقبوا اشد العقاب