بالفيديو.. لحظة نشل مسن من قبل ثلاث شباب وحصولهم على بطاقته البنكية بخدعة ماكرة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع المملكة لحظة نشل مسن على يد ثلاث شباب نهاراً .

وأظهر الفيديو الذي كشف الجريمة ، اثنين من الشباب اللصوص وهم يحاولون إشغال المسنبسؤال أو حديث ما ، وبالفعل نجحوا في تشتيت تركيزه، فيما قام الثالث بعملية النشل دون أن ينتبه المسن .

وكانت محفظة الرجل تحتوي على بطاقة الصراف الآلي ، ما مكنً الشباب من استخدامها واجراء عملية شرء بها ، إلا أن تفريغ كاميرات المراقبة كشف عن الجناه .