فحص الزواج مستمر لمن دون الـ 18 عاما رغم تعميم «الصمعاني»

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يواصل برنامج فحص ما قبل الزواج بإدارة المختبرات وبنوك الدم بالطائف فحص الفتيات من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقال مصدر في البرنامج إن فحص المتقدمين على الزواج من الجنسين مُستمر ولن يتم النظر في العمر كشرط للفحص.

وأكد المصدر أنه يتم فحص من هم أقل من 18 عامًا لأنه حتى الآن لم يصدر أيّ تعميم رسمي بعدم فحص مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبرنامج يستقبل الجميع.

وكان التعميم الصادر من وزير العدل، أمس، خاص بعقود الأنكحة والذي يمنع إجراء عقود الزواج لمَن سنه دون 18 عاماً.