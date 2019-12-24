التجارة: ارتفاع السجلات التجارية في نشاط الملابس الجاهزة 29 %

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار في تصريحا إعلامية ، أنه ارتفعت السجلات التجارية في نشاط الملابس الجاهزة في السعودية خلال العام الجاري 2019، بنسبة 29 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما تصدرت منطقة الرياض القائمة .

وقالت الوزارة، إن عدد السجلات التجارية الصادرة للنشاط خلال 2019 بلغ 20759 سجلا ، مقارنة بنحو 16046 سجلا في العام الماضي ، مُشيره إلى أن الرياض جاءت كأكثر المناطق إصدارا للسجلات التجارية لنشاط الملابس بواقع 5844 سجلا مقارنة بنحو 4333 سجلا للعام الماضي، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5071 سجلا مقابل 3630 سجلا للعام السابق.

أما المنطقة الشرقية، فسجلت إصدار 3021 سجلا لنشاط الملابس الجاهزة في العام الجاري 2019، مقابل 2254 سجلا في العام الماضي 2018.

من جانبهم، أوضح عاملون في قطاع الملابس الجاهزة، أن التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، زادت من حجم الأعمال والأنشطة الاستثمارية في السوق السعودية.

وأوضح مؤيد سراج مستثمر، أنه مع تحول الطرق الاستثمارية من الطرق التقليدية إلى الإلكترونية، باتت السوق تتجه إلى تطوير التجارة واستخدام التقنية باعتبارها المحرك الاقتصادي للاستثمارات وزيادة الطلب على المنتجات، لافتا إلى أن الطلب لم يعد محتكرا في منطقة بل أصبح لجميع المناطق.