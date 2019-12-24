فيديو عفوي لمحمد صلاح مع ابنته «مكة» يشعل مواقع التواصل الإجتماعي
تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو جديد للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري برفقة ابنته مكة .
وخلال الفيديو الذي نشره “صلاح ” عبر إنستجرام ، كان النجم الدولي يقوم بتدريب ابنته على بعض التمارين الرياضية بالتزامن مع أجازته التي منحتها إدارة ليفربول للاعبين بمناسبة أعياد الكريسماس .
وبدا صلاح منسجماً مع ” مكة ” التي ارتدت بيجامة خاصة بأعياد الكريسماس ، وتبادل الإثنان الضحك والتمرينات في مشاهد ودية وعفوية كشفت عن جانب شخصي من حياة النجم الدولي .
fares[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 26 دقيقة
بنته ويدلعه ويعلمها