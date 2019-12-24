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فيديو عفوي لمحمد صلاح مع ابنته «مكة» يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

فيديو عفوي لمحمد صلاح مع ابنته «مكة» يشعل مواقع التواصل الإجتماعي
ماجد محمد(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو جديد للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري برفقة ابنته مكة .

وخلال الفيديو الذي نشره “صلاح ” عبر إنستجرام ، كان النجم الدولي يقوم بتدريب ابنته على بعض التمارين الرياضية بالتزامن مع أجازته التي منحتها إدارة ليفربول للاعبين بمناسبة أعياد الكريسماس .

وبدا صلاح منسجماً مع ” مكة ” التي ارتدت بيجامة خاصة بأعياد الكريسماس ، وتبادل الإثنان الضحك والتمرينات في مشاهد ودية وعفوية كشفت عن جانب شخصي من حياة النجم الدولي .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 26 دقيقة

بنته ويدلعه ويعلمها

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