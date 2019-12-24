بالفيديو.. أبرز المعلومات عن اللواء «عسيري» المفرج عنه في قضية «خاشقجي»

حمود العنزي(صدى):

كشفت قناة الإخبارية عن السيرة الذاتية للواء أحمد عسيري الذي قررت المحكمة الجزائية أمس الإثنين الإفراج عنه في قضية مقتل “جمال خاشقجي ” ، لعدم ثبوت أي أدلة للإدانة .

وأوضحت “الإخبارية ” في تقريرها أبرز المعلومات عن اللواء عسيري وبداية مشواره في خدمة الوطن ، إذ حصل على المرتبة الأولى على دفعته بكلية ” سان سير ” الفرنسية ، ثم حصل على درجة الماجيستير في الدفاع الوطني من فرنسا .

كما حصل اللواء عسيري على درجة الماجيستير في العلوم العسكرية ودرجة الماجيستير في العلوم الإستراتيجية من كلية القيادة والأركان ،.

وتم تعيينه متحدث رسمي باسم قوات التالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب عام 2015 ، ثم أصبح نائب رئيس الإستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة عام 2017 .