مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة في المملكة وجيبوتي للتعاون البيئي وتنمية المراعي

محمد السعران(صدى):

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير التطوير الحضري والبيئة والسياحة في جمهورية جيبوتي محمد عبدالقادر موسى، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات المحافظة على البيئات البرية والبحرية والتنوع الإحيائي، والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر.

وأوضحت الوزارة، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الجهود، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين المختصين والخبراء من الطرفين، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وبناء القدرات المشتركة.