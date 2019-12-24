مدرب الاتحاد السكندري عن الهلال: قادر على تحقيق أي بطولة
علق حلمي طولان، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، على الانتقادات التي تعرض لها فريقه، بعد خسارته أمام نادي الهلال.
وعن ذلك، قال ” طولان ” : ” الهلال فريق كبير وهو قادر على تحقيق أي بطولة مثل دوري أبطال آسيا وإفريقيا وكذلك الدوري المصري ” .
وأضاف: ” لا يفهم شيئًا لا يتكلم، أما من ينتقد بشكل منطقي سأفهمه وأسمعه، لا أريد التحامل على الفريق، اللاعبون بذلوا أقصى جهد ” .
وكان الاتحاد السكندري قد خسر برباعية نظيفة أمام الهلال، في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس زايد للأندية الأبطال.
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