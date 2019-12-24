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مخترعة سعودية تبتكر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة ومدارس بريطانيا تستعين به

مخترعة سعودية تبتكر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة ومدارس بريطانيا تستعين به
علي القحطاني(صدى):

نجحت مخترعة سعودية في إبتكار قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة إلى كلمات منطوقة ومقروءة ، استعانت به 6 مدارس بريطانية لمساعدة الطلاب فاقدي حاستي النطق والسمع ومصابي التوحد على التعلم .

وحقق اختراع المواطنة ” هديل أيوبر ” نجاح كبير ، وأطلقت على القفاز اسم ” “برايت ساين” ، وأصبح مطروح بالأسواق بعدما أستت شركة لإنتاجه في بريطانيا .

والقفاز مزود بشاشتين صغيرتين مدمجتين ، وساعة ، وأدوات استشعار لرصد اتجاهات اليد ، وهو ينطق بكل اللغات ويستقبل أي لغة إشارة في العالم ، ويرتبط بتطبيق على الجوال ، ويتيح تسجيل أي مفرادات جديدة ليحصل قاموسه الخاص ، ويمكن التحكم في صوته ليكون صوت رجل أو امرأة أوطفل .

وكشفت “هديل ” رحلة إنجازها ، مؤكدة أنها بدأت العمل عليه منذ 4 سنوات منها عامين من الدراسة الحديثة ، وكانت تعتمد على اموالها الشخصية لذلك كانت تعتمد على مواد بسيطة التكلفة .

ونجحت المخترعة في الحصول على منحة من إحدى المؤسسات للتمويل ، وتعاقدت مع شركة تصنيع كبيرة لتلبية الطلب بالأسواق العالمية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6741 ] نشر منذ 17 دقيقة

ما شاء الله اختراع رائع ربنا يوفقك

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