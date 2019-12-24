4 أمور تجعلك أطول عمرا وأكثر سعادة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توصل قام المستكشف والصحافي دان بوتنر إلى 5 أمور تجعلك شباب دائمًا وتشعر بسعادة.

وكان بوتنز زار عدد من المناطق التي يتميز سكانها بأنهم أطول عمرًا وأكثر سعادة وصحة، ولفت إلى أن الجميع يشترك في 5 صفات أساسية وهي كالتالي:

نظام غذائي نباتي: يتبع سكان هذه المناطق نظام غذائي نباتي ولا يتناولون اللحوم بكثرة.

النشاط الحركي: يمارسون سكان هذه المناطق النشاط الحركي بشكل منتظم كل 20 دقيقة تقريبا وبالتالي لا يحتاجون للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية.

خطة للحياة: يضعون السكان خطة للحياة أو كما يسميه اليابانيون العيش مع غرض، ويساعد هذا الامر سكان المناطق الزرقاء على الشعور بأن هناك سببًا للاستيقاظ، والقيام بما يلزم لإنجازه كل صباح.

مساعدة الأصدقاء: يساعدون السكان بعضهم ليعيشوا حياة بشكل أفضل؛ حيث يدعمون بعضهم البعض في السراء والضراء وهو ما ينعكس عليهم بإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق التي تحدث عنها بوتن أطلق عليها المناطق الزرقاء في لوما ليندا، بولاية كاليفورنيا الأميركية؛ وإيكاريا في اليونان؛ وأوكيناوا في اليابان؛ وسردينيا في إيطاليا؛ ونيكويا في كوستاريكا