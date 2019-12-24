مقترح يطالب «الشورى» بتحصيل الزكاة من البنوك المحلية على الودائع تحت الطلب

نايف السالم(صدى):

يستعد مجلس الشورى لمناقشة مقترحًا، تقدم به الدكتور فهد بن جمعة، على تقرير هيئة الزكاة والدخل.

وتفصيلآ، طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحصيل الزكاة من البنوك المحلية على الودائع تحت الطلب، والتي يرفض أصحابها تقاضي أيّ فوائد عليها.

وأشار إلى أن البنوك تستثمر فيها مبالغ طائلة دون أن تنبّه العميل لحقوقه أو حتى تدفع ضرائب للدولة؛ لتستفيد منها في المشاريع الأخرى وتكون مصدر دخل ثابت للميزاني

ومن جانبه، أوضح ” ابن جمعة ” أن هذا المقترح يأتي لزيادة دخل الزكاة من هذه الودائع تحت الطلب ” الودائع الجارية، الحسابات الجارية ” بمعاملتها كودائع لمدة محدودة بناءً على المتوسط السنوي.

كما أن البنوك لا تدفع أيّ فوائد أو عمولات عليها مثل ” الودائع الادخارية أو ودائع لأجل ” ، وذلك بسبب رفض أصحابها تقاضي أيّ فوائد عليها، لذا تجد الودائع تحت الطلب تمثل نسبة كبيرة من ودائع البنوك المحلية وهي الأعلى ربحية.