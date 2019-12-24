تحذير لمريضات سرطان الثدي: الفيتامينات ومضادات الأكسدة تبطل العلاج وتسبب الوفاة !

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج خطيرة لتناول المرأة الفيتامينات ومضادات الأكسدة على اختلاف أنواعها أثناء العلاج الكييميائي لسرطان الثدى .

وأكدت الدراسة الأمريكية أن تناول تلك الفيتامينات سيؤدي إلى زيادة المرض وربما الوفاة نتيجة إبطال تأثير العلاج الكيميائي .

وأوضحت الباحثون أن مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وغيرها تحارب مفعول العلاج الكيميائي الذي يعمل على أساس توليد الكثير من الإجهاد الأكسدي داخل الخلية للقضاء على الورم ، فبالتالي تقلل من تأثيره كونها مضادة للأكسدة .

وبالفعل كان الأطباء ينصحون كثيراً بالإمتناع عن تلك العقاقير أثناء العلاج الكيميائي ، لكن لم يكن الأمر قد ثبت بشكل عملي وتجارب واقعية .