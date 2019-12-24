وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف إدارية وفنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم لشغل (8) وظائف إدارية وفنية للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية والفنية) من المرتبة الخامسة حتى الثامنة .

وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة : المرتبة الخامسة (وظيفة واحدة للرجال) – المرتبة السادسة (4 وظائف للرجال) – المرتبة السابعة (وظيفتين للرجال) – المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال) .

واشارت الوزارة إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

– خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

– خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وأضافت أن التقديم سيبدأ الأحد القادم 1441/5/3هـ حتى الخميس الموافق 1441/5/7هـ (الساعة 12 منتصف الليل) ، ويتم التقديم هنا : (اضغط هنا).