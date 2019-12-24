وفاة مفاجئة لمعلمة بعدما جهزت هدايا للطالبات في أول أيام الإختبارات مصحوبة بطلب الدعاء
شهدت أول أيام الإختبارات بإحدى المدارس المتوسطة بالرياض واقعة مؤثرة لوفاة معلمة كانت قد جهزت توزيعات للطالبات قبيل الإختبار تضم الشكولاته مصحوبة بعبارة “لا تنسيني من دعائك” .
وتعرضت المعلمة ” خلود الشيحان ” بصحبة عائلتها لحادث مروري أسفر عن وفاتها ، فيما تعرض زوجها وبناتها لإصابات .
وفوجئت المدرسة بخبر وفاتها ، بعدما تركت للطالبات تلك الهدايا التي اختتمت بها رحلة العطاء والأخلاق الحميدة طوال مشوارها العملي، .
من جانبه ، تقدم الطاقم المدرسي وطالباتها بخالص العزاء والمواساة ، داعين الله تعالى أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة .
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