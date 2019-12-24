وفاة مفاجئة لمعلمة بعدما جهزت هدايا للطالبات في أول أيام الإختبارات مصحوبة بطلب الدعاء

علي القحطاني(صدى):

شهدت أول أيام الإختبارات بإحدى المدارس المتوسطة بالرياض واقعة مؤثرة لوفاة معلمة كانت قد جهزت توزيعات للطالبات قبيل الإختبار تضم الشكولاته مصحوبة بعبارة “لا تنسيني من دعائك” .

وتعرضت المعلمة ” خلود الشيحان ” بصحبة عائلتها لحادث مروري أسفر عن وفاتها ، فيما تعرض زوجها وبناتها لإصابات .

وفوجئت المدرسة بخبر وفاتها ، بعدما تركت للطالبات تلك الهدايا التي اختتمت بها رحلة العطاء والأخلاق الحميدة طوال مشوارها العملي، .

من جانبه ، تقدم الطاقم المدرسي وطالباتها بخالص العزاء والمواساة ، داعين الله تعالى أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة .