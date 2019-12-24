روي فيتوريا خارج حسابات «العين»
استبعدت إدارة نادي العين الإماراتي فكرة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر.
ومن جانبه، صرح سلطان راشد، مشرف فريق العين، بأن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق ليس من ضمنهم ” فيتوريا ” ، إضافة إلى مدربي فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتابع ” راشد ” : “ لدينا ملفات كثيرة وأسماء مدربين نعمل على اختيار الأفضل منهم، وفي الأيام القليلة المقبلة سنعلن اسم المدرب الجديد ” .
ابو راكان العالمي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 25 دقيقة
اتمنى من الاداره والاعضاء المميزين الاسراع بالتجديد مع المدرب العالمي فتوريا واذكرهم بحادثة المدرب كارينيو حقق الدوري والكاس عام 2014 ولم يجدد له ونخفض مستوى الفريق