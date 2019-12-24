روي فيتوريا خارج حسابات «العين»

ماجد محمد(صدى):

استبعدت إدارة نادي العين الإماراتي فكرة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر.

ومن جانبه، صرح سلطان راشد، مشرف فريق العين، بأن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق ليس من ضمنهم ” فيتوريا ” ، إضافة إلى مدربي فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع ” راشد ” : “ لدينا ملفات كثيرة وأسماء مدربين نعمل على اختيار الأفضل منهم، وفي الأيام القليلة المقبلة سنعلن اسم المدرب الجديد ” .