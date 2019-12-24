«الدكتور العتيبي»: احذروا النظر للشمس وقت الكسوف

عقال المالكي(صدى):

‏حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور: عبدالله بن غازي العتيبي من خطورة النظر إلى قرص الشمس خاصة في وقت كسوف الشمس وذلك لما قد يسببه من حروق بالمركز البصري في شبكية العين .

‏وأشار الدكتور العتيبي إلى أن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على العين تسبب ضررا شديداً في الشبكية لدى الأطفال خاصة أن كسوف الشمس يوم الخميس القادم سيكون عند الساعة 6:35 دقيقة صباحاً ولمدة 3دقائق وهذا يعني أن الطلاب في طريقهم للمدارس .

‏وشدد على عدم النظر مباشرة للشمس لان ذلك قد يؤدي للعمى لا سمح الله بسبب احتراق مركز الإبصار بشبكية العين .

‏واوضح الدكتور العتيبي أن هناك نظارات خاصة لكسوف الشمس لمن أراد أن ينظر مباشرة للكسوف، ولا تكفي النظارة الشمسية لمنع الضرر لأن درجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لا ترتبط بتفاوت درجة حماية النظارة الشمسية وقتامتها.

‏يذكر أن صبيحة يوم الخميس القادم سيشهد كسوفا حلقياً للشمس في بعض أجزاء الكرة الأرضية ، مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة تعرف بـ “حلقة النار” أو “الضوء”وهو يعد الكسوف الثالث والأخير في 2019.