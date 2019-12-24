نصائح يجب اتباعها أثناء «الدورة الشهرية»

أميرة خالد(صدى):

تحتاج السيدات أثناء فترة ” الدورة الشهرية ” إلى اتباع بعض الخطوات لتخطى هذه الأيام التى تؤثر على حركتها ككل، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الخطوات.

– أخذ حمام دافئ عند الشعور بقرب نزول الدورة الشهرية، وذلك من أجل إزالة الآلام .

– الإكثار من تناول السوائل الساخنة وتجنب الباردة .

– وضع قربة مياه دافئة على البطن لإزالة الآلام .

– تناول الألياف والشوربة والسكريات وتجنب المنبهات؛ لعدم ررفع معدل التوتر أثناء الدورة الشهرية .

– التغيير الدائم للفوطة الصحية كل ساعة أو ساعتين وعدم تركها لوقت طويل؛ لأنها تسبب مشاكل وتهيج فى الجلد.