  • الثلاثاء 24

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. نصائح يجب اتباعها أثناء «الدورة الشهرية»

نصائح يجب اتباعها أثناء «الدورة الشهرية»

نصائح يجب اتباعها أثناء «الدورة الشهرية»
أميرة خالد(صدى):

تحتاج السيدات أثناء فترة ” الدورة الشهرية ” إلى اتباع بعض الخطوات لتخطى هذه الأيام التى تؤثر على حركتها ككل، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الخطوات.

– أخذ حمام دافئ عند الشعور بقرب نزول الدورة الشهرية، وذلك من أجل إزالة الآلام .

– الإكثار من تناول السوائل الساخنة وتجنب الباردة .

– وضع قربة مياه دافئة على البطن لإزالة الآلام .

– تناول الألياف والشوربة والسكريات وتجنب المنبهات؛ لعدم ررفع معدل التوتر أثناء الدورة الشهرية .

– التغيير الدائم للفوطة الصحية كل ساعة أو ساعتين وعدم تركها لوقت طويل؛ لأنها تسبب مشاكل وتهيج فى الجلد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *