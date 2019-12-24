أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في شهر ونصف

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1490.30 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1494.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 % إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة