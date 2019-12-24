يعالج التوتر وينقص الوزن.. فوائد مدهشة لتناول التمر يوميًا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

للتمر فوائد عديدة، قد لا يعرفها البعض، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات، والألياف، المفيدة للجسم.

وتوصلت الأبحاث إلى أن احتواء التمر على فيتامين ب6، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، يجعله يساعد في تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

كما يساعد البورون الموجود في التمر على تقوية العظام، ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.

ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن بشرط عدم الإكثار منه، فمضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالشبع.

كما أن تناول التمر يقي من الإمساك، ويساعد على التخفيف من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.