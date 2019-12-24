أهم الأسباب وراء تراكم دهون البطن وطرق التخلص منها

برلين(صدى):

تعتبر دهون البطن من أكثر مشاكل زيادة الوزن التي تواجه الكثيرين ، نتيجة لبعض العادات الخاطئة في النظام الغذائي والروتين اليومي بشكل عام .

ووفقاً للرابطة الألمانية للتغذية ، فإن هناك عادات ينيغي البعد عنها للتخلص من تلك المشكلة المزعجة وهي كالتالي :

1- المشروبات المحلاه : حيث تزيد نسبة السكر من الرغبة في الطعام فضلاً عن تعقيد عملية الهضم ، والأفضل استبدال المشروبات بالماء .

2- تناول الأطعمة قليلة الدسم : فرغم أنها قليلة الدسم إلا أنها سبب رئيسي لتراكم الدهون حيث لا تخلو منها ، وفي نفس الوقت تشجع الآخرين على تناولها ، ومن الأفضال الإعتماد على الدهون الصحية كالأفوكادو والمكسرات ، وغيرها .

3- قلة النوم : حيث تزيد من إنتاج هرمون الستيرويد كورتيزول المسبب للشعور بالجوع ، ويجب أن تنام 7 أو 8 ساعات لتقليل إنتاجه .

4- تناول الطعام متأخراً ، فعلى الأقل اترك مسافة زمنية لا تقل عن ساعتين .

5- الجلوس طويلاً : حيث يبطئ الهضم والدورة الدموية ، والأفضل المشي والحركة قدر الإمكان .