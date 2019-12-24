ابتكار مرحاض جديد لمحاربة إهدار الموظفين للوقت

لندن(صدى):

صمم المهندس الإنجليزي مهابر غيل ، مرحاضاً جديداً بأسم ” المرحاض القياسي ” ، للقضاء على إهدار الموظفين للوقت في الحمام، ربما لقراءة الأخبار وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تشكو العديد من الشركات من أن موظفيها يستغلون استراحة قضاء الحاجة للهروب من العمل والمهام الموكلة إليهم.

وقالت الشركة المنفذة للتصميم ، إن المرحاض الجديد جاء بتصميم لمنع الموظفين من قضاء وقت طويل في الحمام ، حيث يميل بزاوية 13 درجة، ولن يكون مريحًا بعد الجلوس عليه لسبع دقائق ، وهو ما سيجبر الجالس على استخدام عضلات الساق حتى لا ينزلق عنه.

وتلقّى الابتكار الجديد دعمًا من جمعية المراحيض في بريطانيا، التي تعمل على تغيير معايير الصحة والنظافة في الأماكن العامة.

ويقول “غيل”: إن نسبة الانحدار في المقعد تُوازن بين قضاء الحاجة بشكل مريح إلى حد ما، مع إجبار الموظفين على النهوض بسرعة؛ لكنه لن يتسبب في نهاية المطاف في مشكلات صحية خطيرة.

وأضاف أن الابتكار سيكون ميزة كبيرة للشركات التي ترغب في زيادة إنتاجية الموظفين.