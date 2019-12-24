سارة نخلة تتنازل عن حقوقها الزوجية مقابل حريتها

دمشق(صدى):

رفعت الفنانة السورية سارة نخلة، دعوى خلع ضد زوجها الفنان المصري أحمد عبد الله محمود للحصول على حريتها، وذلك بعد رفضه تطليقها.

وقالت نخلة: بما إنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص.

وأعلنت نخلة تنازلها عن كل حقوقها الزوجية مقابل حريتها، والتفرغ لعملها ، مضيفة: الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني.

يذكر أن سارة نخلة تزوجت من أحمد عبد الله محمود، عام 2015، وبدأت خلافاتهما منذ عام ونصف.