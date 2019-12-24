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بالخطوات.. طريقة دفع الفواتير إلكترونيا عبر «سداد»

بالخطوات.. طريقة دفع الفواتير إلكترونيا عبر «سداد»
عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طريقة دفع الفواتير إلكترونياً عبر نظام “سداد ” للمدفوعات ، والذي يمكن العملاء من سداد جميع الفواتير إلكترونياً مما يخفف الوقت والجهد .

وأبانت البنوك السعودية الخطوات اللازمة كالتالي :
1- ادخل على حسابك البنكي عبر الإنترنت .
2- انشئ اسم المستخدم في حساب ” سداد ” .
3- انشئ كلمة مرور خاصة بالحساب .
4- ادخل رمز التأكيد .
5- تم التسجيل .

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” استحدثت نظام “سداد ” لتسريع وتسهيل عملية دفع الفواتير إلكترونياً عبر جميع البنوك في المملكة .


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