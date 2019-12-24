بالخطوات.. طريقة دفع الفواتير إلكترونيا عبر «سداد»

عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طريقة دفع الفواتير إلكترونياً عبر نظام “سداد ” للمدفوعات ، والذي يمكن العملاء من سداد جميع الفواتير إلكترونياً مما يخفف الوقت والجهد .

وأبانت البنوك السعودية الخطوات اللازمة كالتالي :

1- ادخل على حسابك البنكي عبر الإنترنت .

2- انشئ اسم المستخدم في حساب ” سداد ” .

3- انشئ كلمة مرور خاصة بالحساب .

4- ادخل رمز التأكيد .

5- تم التسجيل .

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” استحدثت نظام “سداد ” لتسريع وتسهيل عملية دفع الفواتير إلكترونياً عبر جميع البنوك في المملكة .