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لـ الأمهات.. نصائح هامة يجب اتباعها عند استحمام «الرضع»

لـ الأمهات.. نصائح هامة يجب اتباعها عند استحمام «الرضع»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى بعض الأمهات للحفاظ على نظافة طفلها مما يدفعها لجل ” الرضع ” يستحمون بشكل يومي دون إدراك مخاطره، وسنستعرض بهذا التقرير أبرز ما يجله فعله عند استحمام الرضع.

– من غير الصحي أن يستحم الرضع بشكل يومي، لأن بشرتهم حساسة للغاية وهي أكثر رقة من بشرة البالغين بنسبة 30% تقريبًا.

– حساسية بشرة الرضع ترجع إلى عدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم تتعرض للجفاف على نحو أسرع في حال الاستحمام بشكل يومي.

– ينبغي ألا يزيد معدل استحمام الطفل الرضيع عن 3 مرات أسبوعيًا.

– يكفي مع ” البشرة العادية ” استخدام ماء صاف، مع إمكانية استخدام جل استحمام لطيف على البشرة مخصص للرضع.

– حال ” البشرة الجافة ” يمكن الاستحمام باستخدام زيت اللوز، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

– من المهم ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 37 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق.

– استعمال مستحضرات العناية الخالية من المواد الحافظة والمواد العطرية؛ لأنها قد تتسبب في تهيج بشرة الرضيع وإصابتها بالحساسية.


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