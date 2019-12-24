كواليس الإطاحة بمجرم خطير سرق سيارة تحت تهديد السلاح واختبأ بجبال تثليث

أبها(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث في القبض على مجرم قام بسطو مسلح على شاحنة لنقل السيارات على طريق تثليث – يدمة وتمكن من سرقة سيارة .

وشهدت كواليس القبض عليه محاولات إجرامية من قبل الجاني صاحب السوابق للهرب ، إذ تحصن بالأسلحة والذخيرة واختبأ بأحد الجبال .

وتمكنت شرطة تثليث من تحديد موقعه ، حيث كان يبعد عن تثليث بـ 50 كم بمنطقة جبلية ، وتم إلقاء القبض عليه دون إصابات من الجانبين .

وكشف مصدر أمني أن الجاني سبق وقام بإطلاق النار على أحد الأشخاص بوادي الدواسر وله سجل إجرامي بعدد من قضايا السرقة .