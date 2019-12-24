كواليس الإطاحة بمجرم خطير سرق سيارة تحت تهديد السلاح واختبأ بجبال تثليث
نجحت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث في القبض على مجرم قام بسطو مسلح على شاحنة لنقل السيارات على طريق تثليث – يدمة وتمكن من سرقة سيارة .
وشهدت كواليس القبض عليه محاولات إجرامية من قبل الجاني صاحب السوابق للهرب ، إذ تحصن بالأسلحة والذخيرة واختبأ بأحد الجبال .
وتمكنت شرطة تثليث من تحديد موقعه ، حيث كان يبعد عن تثليث بـ 50 كم بمنطقة جبلية ، وتم إلقاء القبض عليه دون إصابات من الجانبين .
وكشف مصدر أمني أن الجاني سبق وقام بإطلاق النار على أحد الأشخاص بوادي الدواسر وله سجل إجرامي بعدد من قضايا السرقة .
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