الاضطرابات المالية تُجبر إيران على تقليص دعمها للحوثيين

طهران(صدى):

أجبرت الاضطرابات المالية التي تشهدها إيران مؤخرًا ، الحرس الثوري الإيراني على تقليص دعمه المالي للمليشيات الحوثية الإرهابية باليمن للنصف.

وكشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، أن الحرس الثوري الإيراني، قلص المبالغ المالية التي يبعثها بشكل شهري إلى المليشيات الحوثية الإرهابية باليمن.

وقدرت المصادر المبالغ التي تصل إلى المليشيات الحوثية بنحو عشرين مليون دولار شهريا، يتم إرسالها عبر سلسلة من الحوالات المالية وعلى شكل دفعات مالية.

ويتم إرسال المبالغ من مصارف لبنانية وعربية إلى اليمن، وتم تقليص تلك المبالغ منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى النصف تقريبا.