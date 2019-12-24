قام بتضييق عينيه..«الفيفا» يوقف لاعب بحريني لسخريته من الآسيويين

نواف السالم(صدى):

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الاثنين، عقوبة الإيقاف 10 مباريات على اللاعب البحريني سيد مهدي باقر على خلفية تصرف عنصري، قام به خلال مباراة منتخب بلاده ضد هونج كونج في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وفي ختام المباراة، قام باقر بحركة نحو جمهور كونج كونج، حيث شد طرفي عينيه إشارة الى صغر عيني المشجعين واللاعبين في شرق آسيا.

وشملت العقوبة التي أعلنها «الفيفا» أيضا، تغريم اللاعب نحو 27.5 ألف دولار.