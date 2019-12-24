طالبة يمنية تحضر قنبلة إلى مدرستها اعتراضًا على منعها من أداء الاختبار!

فهمي محمد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قامت طالبة يمنية، بإحضار قنبلة يدوية إلى مدرستها، مهددة بتفجيرها، وذلك اعتراضًا على منعها من أداء الاختبارات قبل سداد الرسوم الدراسية.

وخرجت الطالبة من مدرستها غاضبة، ثم عادت ومعها قنبلة يدوية وقالت إنها ستفجرها.

ووثق مقطع فيديو حالة الهلع والخوف التي أصابت الطالبات في المدرسة.

ولحسن الحظ انتزعت إحدى المعلمات القنبلة من يد الطالبة التي حاولت تفجيرها في إدارة المدرسة.